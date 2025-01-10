Взрывы емкостей и работа из укрытий. Новое о мощном пожаре в Гатчине

В шесть часов утра 10 января поступила информация о горении то ли химической продукции, то ли химических отходов на производственной площадке на Индустриальной улице в Гатчине, рассказал начальник ГУ МЧС по Ленобласти Евгений Дейнека. На месте выяснилось, что горит производственно-складское здание ООО «Лимпэк», которое занимается производством ацетонов, спиртов и так далее.
Огонь охватил 1 900 квадратных метров: горело на открытой площадке, где хранились емкости с неочищенной химической продукцией, и в производственном здании с уже очищенной продукцией. Серьезную пожарную нагрузку создавали 350 тысяч кубометров химпродукции, емкости с которой периодически взрывались. Пожарным приходилось работать из укрытий. Сковывала также плотная застройка. Из-за этого огонь также грозил распространиться на рядом стоящие склады. Частично их удалось отстоять.
На данный момент пожар локализован на площади менее 1 200 квадратных метров, пожарные проливают отдельные участки, ведется разборка, сообщил глава областного МЧС. На месте работают 12 единиц техники и 50 человек личного состава, а также следственные органы и органы дознания. Лаборатория проводит замеры проб воздуха, на данный момент предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены, добавил он.
Напомним, пожару в Гатчине был присвоен второй из пяти номеров сложности. Очевидцы слышали взрывы. По предварительным данным, произошёл разлив ацетона. Информации о пострадавших нет.