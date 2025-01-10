Взрывы емкостей и работа из укрытий. Новое о мощном пожаре в Гатчине

Огонь охватил 1 900 квадратных метров: горело на открытой площадке, где хранились емкости с неочищенной химической продукцией, и в производственном здании с уже очищенной продукцией. Серьезную пожарную нагрузку создавали 350 тысяч кубометров химпродукции, емкости с которой периодически взрывались. Пожарным приходилось работать из укрытий. Сковывала также плотная застройка. Из-за этого огонь также грозил распространиться на рядом стоящие склады. Частично их удалось отстоять.