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Опасных веществ в воздухе после пожара на заводе в Гатчине не обнаружили

Прокуратура Ленобласти проверит ЧП на местном предприятии.

Источник: Комсомольская правда

Утром 10 января на заводе по производству ацетона на Индустриальной улице в Гатчине вспыхнул сильный пожар — огонь охватил площадь 1900 квадратных метров. К этому времени спасатели в количестве 50 человек ликвидировали открытое горение, однако работы все еще продолжаются. На вызов также приехали специалисты химико-радиометрической лаборатории Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Они провели замеры воздуха. О подробностях сообщили в пресс-службе регионального Комитета правопорядка и безопасности.

— Содержание аварийно химически-опасных веществ в воздухе на определено, — говорится в сообщении.

Во время происшествия никто не пострадал. Там своевременно провели эвакуацию рабочих. По предварительной информации, мощное возгорание случилось из-за разлива ацетона. Однако детали, обстоятельства и причины ЧП выяснит Прокуратура по Ленинградской области. Правоохранители также дадут оценку соблюдению требований промышленной безопасности.

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