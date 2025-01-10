Опасных веществ в воздухе после пожара на заводе в Гатчине не обнаружили

Утром 10 января на заводе по производству ацетона на Индустриальной улице в Гатчине вспыхнул сильный пожар — огонь охватил площадь 1900 квадратных метров. К этому времени спасатели в количестве 50 человек ликвидировали открытое горение, однако работы все еще продолжаются. На вызов также приехали специалисты химико-радиометрической лаборатории Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Они провели замеры воздуха. О подробностях сообщили в пресс-службе регионального Комитета правопорядка и безопасности.