В Перми пошла на поправку девушка, сброшенная другом с девятого этажа

В середине декабря прошлого года Пермский край облетела страшная новость о трагедии. С девятого этажа многоэтажки в селе Гамово после ссоры молодой человек сбросил свою девушку. После этого парень покончил с собой. За жизнь его 14-летней подруги врачи боролись несколько недель.