В Перми пошла на поправку девушка, сброшенная другом с девятого этажа

В середине декабря прошлого года Пермский край облетела страшная новость о трагедии. С девятого этажа многоэтажки в селе Гамово после ссоры молодой человек сбросил свою девушку. После этого парень покончил с собой. За жизнь его 14-летней подруги врачи боролись несколько недель.
Девушка чудом осталась жива. Шефство над пострадавшей взяло краевое следственное управление СК РФ. Сотрудник Пермского межрайонного следственного отдела навестил подшефную в больнице. Пострадавшей оказывают поддержку и необходимую помощь.
«Девушка прооперирована и идет на поправку. Врачи дают положительные прогнозы по ее состоянию здоровья», — сообщили в следственном отделе.
По факту преступления в отношении пострадавшей девушки территориальный следственный отдел расследует уголовное дело.