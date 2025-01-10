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Экс-чиновника осудят за халатность при отлове животных в Тайшетском районе

Из-за халатности от укусов бездомных собак пострадало 58 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Экс-глава Тайшетского района предстанет перед судом по уголовному делу о халатности. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следкоме и прокуратуре Иркутской области.

Версия следствия состоит в том, что в 2023—2024 году 61-летний мужчина не организовал работу по отлову безнадзорных животных, хотя на эти цели были выделено 2,5 миллиона рублей.

— Из-за халатности обвиняемого в Тайшетском районе появилась угроза безопасности, так как значительно увеличилось количество бездомных животных, которые нападали на людей, — уточнили в ведомстве.

За это время от укусов собак пострадало 58 человек, в том числе 30 несовершеннолетних. Одной из жертв стал семилетний мальчик, которые ехал на велосипеде. После нападения ему понадобилась помощь медиков.

Обвиняемый так и не признал вину, сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Помимо этого прокуратура обратилась с исковыми заявлениями, хотят взыскать с органа местного самоуправления компенсацию морального вреда, причиненного несовершеннолетним.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что работников лагеря осудят после нападения собак на ребенка в Забайкалье.