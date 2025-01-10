Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при пожаре в Динском районе

СК проводит проверку после гибели двоих жителей при пожаре в Динском районе.

Два человека погибли при пожаре на Кубани. Все произошло в ночь на 10 января в поселке Южном Динского района.

Огнем охватило хозпостройку на улице Мира. Пожар заметил местный житель, который и вызвал спасателей.

Прибывшие пожарные локализовали возгорание и нашли в помещении тела погибших. Одной из возможных причин происшествия называют неосторожное обращение с огнем при курении.

«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. В рамках проверки назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

пожары