Два человека погибли при пожаре в Динском районе

Два человека погибли при пожаре на Кубани. Все произошло в ночь на 10 января в поселке Южном Динского района.
Огнем охватило хозпостройку на улице Мира. Пожар заметил местный житель, который и вызвал спасателей.
Прибывшие пожарные локализовали возгорание и нашли в помещении тела погибших. Одной из возможных причин происшествия называют неосторожное обращение с огнем при курении.
«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. В рамках проверки назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.