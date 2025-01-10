Два человека погибли при пожаре в Динском районе

«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. В рамках проверки назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.