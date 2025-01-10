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Момент нападения подростка на школу в Курске попал на видео

Действия подростка, который хотел поджечь здание школы в Курске, попали на видео. Соответствующие кадры опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На видео: запись с камеры видеонаблюдения с места инцидента и задержанный подросток», — отметила Волк в своем telegram-канале, приложив запись с видеокамеры. На кадрах видно, как несовершеннолетний заходит в здание учебного заведения. Сам подросток, комментируя свои действия, заявил, что претензий к школе у него нет.

Ранее подросток ворвался в школу в Курске с молотком и разбил стекло. По одной из версий, он это сделал из-за неразделенной любви к одной из учениц, по другой — юноша мог играть в некую «суицидальную игру».

СК