Двое детей и женщина пострадали в лобовой аварии в Уфе

Как рассказали в ГАИ по Башкирии, 73-летний мужчина за рулем «Киа Рио» на Чекмагушевской улице врезался во встречную «Киа Соул». В результате столкновения 44-летняя пассажирка первого авто и девятилетний и 12-летний школьники доставлены в больницу с травмами. Врачи, осмотрев пациентов, отпустили их домой.