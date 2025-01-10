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Двое детей и женщина пострадали в лобовой аварии в Уфе

В Уфе во встречном ДТП пострадали женщина и двое детей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на Бирском тракте произошла серьезная лобовая авария, в которой пострадали три человека.

Как рассказали в ГАИ по Башкирии, 73-летний мужчина за рулем «Киа Рио» на Чекмагушевской улице врезался во встречную «Киа Соул». В результате столкновения 44-летняя пассажирка первого авто и девятилетний и 12-летний школьники доставлены в больницу с травмами. Врачи, осмотрев пациентов, отпустили их домой.

По факту ДТП начато разбирательство.

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