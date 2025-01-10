Непристегнутая женщина опрокинула китайский кроссовер в Воложинском районе

В Воложинском районе произошло жесткое ДТП с опрокидыванием, рассказали в УВД Минского облисполкома.
Авария произошла на трассе М-7, направлением Минск, Ошмяны, граница Литвы. Так, 9 января около 10.00 утра женщина-водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание внедорожника.
Как установили правоохранители, на 81-м километре дороги 29-летняя водитель «Джак J7», которая ехала в сторону Минска, потеряла контроль над управлением во время обгона. Женщина выехала на встречную полосу для осуществления обгона, но не завершила маневр, съехала в левый по ходу движения кювет, где кроссовер опрокинулся.
В момент ДТП водитель не была пристегнута ремнем безопасности, ее госпитализировали с травмами.
Еще ДТП с участием машины скорой помощи и автомобиля Audi случилось в Гомеле.