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Непристегнутая женщина опрокинула китайский кроссовер в Воложинском районе

Водитель китайского внедорожника госпитализирована после опрокидывания в Воложинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Воложинском районе произошло жесткое ДТП с опрокидыванием, рассказали в УВД Минского облисполкома.

Авария произошла на трассе М-7, направлением Минск, Ошмяны, граница Литвы. Так, 9 января около 10.00 утра женщина-водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание внедорожника.

Как установили правоохранители, на 81-м километре дороги 29-летняя водитель «Джак J7», которая ехала в сторону Минска, потеряла контроль над управлением во время обгона. Женщина выехала на встречную полосу для осуществления обгона, но не завершила маневр, съехала в левый по ходу движения кювет, где кроссовер опрокинулся.

В момент ДТП водитель не была пристегнута ремнем безопасности, ее госпитализировали с травмами.

Еще ДТП с участием машины скорой помощи и автомобиля Audi случилось в Гомеле.