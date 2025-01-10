Непристегнутая женщина опрокинула китайский кроссовер в Воложинском районе

Как установили правоохранители, на 81-м километре дороги 29-летняя водитель «Джак J7», которая ехала в сторону Минска, потеряла контроль над управлением во время обгона. Женщина выехала на встречную полосу для осуществления обгона, но не завершила маневр, съехала в левый по ходу движения кювет, где кроссовер опрокинулся.