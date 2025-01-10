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В Ростовской области мать и дочь едва не погибли из-за замыкания в ванной

Мать и дочь чудом спаслись из задымленного дома во время пожара в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Тарасовском Ростовской области мать и дочь сумели спастись при пожаре. Любое промедление могло привести к отравлению едким дымом, но этого, к счастью, не случилось, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.

— Это случилось утром 8 января. В ванной комнате замкнуло полотенцесушитель. Запах дыма вовремя заметили. Потом, уже на улице, вызвали пожарных, — сообщили в экстренной службе.

На месте работало звено газодымозащитной службы МЧС России. Всего задействовали четыре человека и одну единицу техники. Возгорание потушили на площади в 4 кв. метра.

Спасатели просят жителей Дона быть осторожными при использовании электроприборов, нельзя перегружать сеть. Также всем рекомендуют регулярно проверять состояние проводки. Для безопасности дома следует установить пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.