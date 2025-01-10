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Рядом с университетом в Самаре столкнулись две иномарки

В пятницу, 10 января, в Самаре произошло ДТП на ул. Ново-Садовой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:00 на пересечении улиц Академика Платонова и Ново-Садовой водитель Toyota не уступил дорогу и столкнулся со Skoda. Пострадавших нет.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.