Рядом с университетом в Самаре столкнулись две иномарки

В 11:00 на пересечении улиц Академика Платонова и Ново-Садовой водитель Toyota не уступил дорогу и столкнулся со Skoda. Пострадавших нет.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
В пятницу, 10 января, в Самаре произошло ДТП на ул. Ново-Садовой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 11:00 на пересечении улиц Академика Платонова и Ново-Садовой водитель Toyota не уступил дорогу и столкнулся со Skoda. Пострадавших нет.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.