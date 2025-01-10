Житель Черняховска похитил у 93-летней женщины в Калининграде все сбережения

В Калининграде удалось задержать курьера-мошенника, похитившего у пенсионерки 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Жертвой преступников стала 93-летняя женщины. Ей позвонил мужчина, который представился следователем и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и срочно нужны деньги. Перепуганная пенсионерка передала все сбережения приехавшему курьеру.
Его личность вскоре удалось установить — задержан ранее неоднократно судимый 33-летний житель Черняховского района. В полиции он сказал, что криминальную подработку нашел в одном из мессенджеров.
Мужчина помещен в изолятор временного содержания.