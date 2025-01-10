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Новосибирские мошенники присвоили 16 миллионов рублей

Их жертвами стали люди, пытавшиеся получить кредит через интернет.

Шестеро жителей Новосибирска незаконным путем получили доступ к информации о гражданах России, подавших заявки на получение кредитов через интернет. Жулики звонили людям под видом сотрудников банков и под различными предлогами убеждали их перечислить деньги на мошеннические счета.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, таким способом злоумышленники обманули 300 человек на общую сумму 16 миллионов рублей.

Все происходило в период с января по декабрь 2022 года. Но сколь веревочка ни вейся…

— Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия), — сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд.

Екатерина СОСНИНА.