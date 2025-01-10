Новосибирские мошенники присвоили 16 миллионов рублей

Шестеро жителей Новосибирска незаконным путем получили доступ к информации о гражданах России, подавших заявки на получение кредитов через интернет. Жулики звонили людям под видом сотрудников банков и под различными предлогами убеждали их перечислить деньги на мошеннические счета.