Пожар на предприятии произошел в Ростовской области после атаки БПЛА

На одном из предприятий Ростовской области произошел пожар после атаки БПЛА. Об этом стало известно сегодня, 10 января. О ситуации проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По данным властей, возгорание произошло на территории производственного предприятия в селе Крым. К 7:13 утра на объекте ликвидировали открытое горение, всего огнем было охвачено 2 тысячи кв. метров. После этого приступили к проливке конструкций.
— По оперативной информации, никто из людей не пострадал, — сообщил Юрий Слюсарь.
Также во время атаки дронов в селе Чалтырь Мясниковского района горели частный дом и припаркованные рядом автомобили. Это возгорание уже полностью потушено.
Кроме этого, в хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника повреждения получили несколько строений: выбило стекла, посекло фасады и кровлю в семи жилых домах и школе.
Напомним, массированную воздушную атаку в Ростовской области отразили рано утром 10 января. Военные уничтожили и подавили 16 БПЛА.