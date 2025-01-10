Омичка зарезала мужа за испорченный Новый год

«По версии следствия, вечером 31 декабря в доме по ул. Учхоз в г. Омске женщина из личных неприязненных отношений нанесла удар кухонным ножом в грудь находившемуся в состоянии алкогольного опьянения сожителю. Потерпевший скончался в больнице», — передает ведомство.
По информации «СуперОмска», женщина дала показания, пояснив, что просила мужа не пить алкоголь, а он напился и испортил Новый год.
Ведется расследование, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В случае доказательства вины женщине грозит до 15 лет лишения свободы.