Омичка зарезала мужа за испорченный Новый год

«По версии следствия, вечером 31 декабря в доме по ул. Учхоз в г. Омске женщина из личных неприязненных отношений нанесла удар кухонным ножом в грудь находившемуся в состоянии алкогольного опьянения сожителю. Потерпевший скончался в больнице», — передает ведомство.