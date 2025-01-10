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Омичка зарезала мужа за испорченный Новый год

Пресс-служба СК России по Омской области сообщает в пятницу, 10 января 2024 года, об убийстве мужчины, совершенном 31 декабря 2024 года.

«По версии следствия, вечером 31 декабря в доме по ул. Учхоз в г. Омске женщина из личных неприязненных отношений нанесла удар кухонным ножом в грудь находившемуся в состоянии алкогольного опьянения сожителю. Потерпевший скончался в больнице», — передает ведомство.

По информации «СуперОмска», женщина дала показания, пояснив, что просила мужа не пить алкоголь, а он напился и испортил Новый год.

Ведется расследование, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В случае доказательства вины женщине грозит до 15 лет лишения свободы.