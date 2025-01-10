В воронежской школе № 103 произошла массовая давка

В микрорайоне Шилово в школе № 103, расположенной на улице Острогожской, 170/14, произошла давка с участием двух тысяч учеников. Кадрами поделились родители детей в соцсетях в пятницу, 10 января.
По их словам, всех учеников одновременно отпустили с уроков из-за чего в коридоре началась давка. Некоторые из детей теряли сознание. Отец одного из учеников школы не мог найти своего ребенка, после чего выбил дверь, чтобы все могли выйти. Родители детей подчеркивают, что отпускать должны были сначала младшие классы, однако из-за школьного мероприятия ребят отпустили раньше.
Как сообщили в администрации школы, дверь ни дети, ни их родители не выбивали. Сознание ученики не теряли и за медицинской помощью не обращались.
«Причина скопления обучающихся — не открытая заранее вторая дверь. Через некоторое время она была открыта, и дети спокойно вышли. Управлением образования будут оценены действия по организации пропускного режима в учреждении. По итогу будут приняты меры к лицам это допустившим».