В воронежской школе № 103 произошла массовая давка

По их словам, всех учеников одновременно отпустили с уроков из-за чего в коридоре началась давка. Некоторые из детей теряли сознание. Отец одного из учеников школы не мог найти своего ребенка, после чего выбил дверь, чтобы все могли выйти. Родители детей подчеркивают, что отпускать должны были сначала младшие классы, однако из-за школьного мероприятия ребят отпустили раньше.