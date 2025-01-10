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Житель Забайкалья разобрал часть стены и ограбил соседа

Мужчина украл телевизор, монитор и домашний кинотеатр.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Дарасун Забайкалья мужчина ограбил соседа, разобрав часть стены. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД региона.

Правоохранители выяснили, что заявитель около двух месяцев не жил дома, а когда вернулся, то его ждала … дыра в стене. А вот своего телевизора, монитора, системного блока, домашнего кинотеатра и электрического рубанка он не нашел.

— Стражи правопорядка установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 60-летний местный житель. Похищенные вещи нашли в погребе его дома, — рассказали в агентстве.

Сейчас завели уголовное дело по статье «Кража», подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саратовской области мужчина три дня терпел ножевое и не обращался в больницу.