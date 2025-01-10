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Пропавшего в Екатеринбурге водителя Ford Focus нашли мёртвым

Мужчину искали с 3 января.

Пропавший без вести в Екатеринбурге 39-летний Сергей Лукьянчиков найден мёртвым. Об этом сообщает отряд «Лиза Алерт».

Мужчина уехал 3 января в машине Ford Focus чёрного цвета. И потом пропал. При этом он нуждался в помощи медиков. Близкие уральца встревожились и начали поиски.

Исчез он на Уктусе. А днём 10 января волонтёры отряда «Лиза Алерт» объявили о том, что его нашли погибшим. По предварительным данным, смерть не связана с криминальным воздействием. Но точную причину гибели ещё предстоит установить следователям.