Пропавшего в Екатеринбурге водителя Ford Focus нашли мёртвым

Пропавший без вести в Екатеринбурге 39-летний Сергей Лукьянчиков найден мёртвым. Об этом сообщает отряд «Лиза Алерт».
Мужчина уехал 3 января в машине Ford Focus чёрного цвета. И потом пропал. При этом он нуждался в помощи медиков. Близкие уральца встревожились и начали поиски.
Исчез он на Уктусе. А днём 10 января волонтёры отряда «Лиза Алерт» объявили о том, что его нашли погибшим. По предварительным данным, смерть не связана с криминальным воздействием. Но точную причину гибели ещё предстоит установить следователям.