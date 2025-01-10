Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет

Установлено, что 29-летний местный житель в сентябре 2023 года инициативно установил связь со службой безопасности Украины с целью поддержания конфиденциального сотрудничества.
«По заданию иностранной спецслужбы мужчина должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Для этого он получил от кураторов денежные средства, на которые закупил горючую жидкость. Однако свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан на месте совершения преступления», — уточнили силовики.
Южный окружной военный суд признал его виновным по нескольким статья уголовного кодекса, в том числе в «Сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией», «Приготовлении к совершению террористического акта».
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил», — уточняют в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.