Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил», — уточняют в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.