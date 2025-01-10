В Татарстане дети избили сверстника в частной футбольной секции

Как рассказал РИА Новости один из тренеров футбольной секции, инцидент произошел в октябре 2024 года. После случившегося договор с тренером был расторгнут, сотрудничество прекращено. Руководство секции совместно с родителями отправили мальчика на медицинское обследование, которое не выявило у ребенка никаких отклонений. Таким образом, конфликт, по словам тренера, был исчерпан.