В Татарстане дети избили сверстника в частной футбольной секции

КАЗАНЬ, 10 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после избиения ребенка в частной футбольной секции в Набережных Челнах, сообщило следственное управление СК России по Татарстану.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором группа детей избивает сверстника. При этом стоящий рядом тренер не предпринимает никаких мер, чтобы пресечь действия детей. Отмечалось, что все произошло на занятии в частной детской футбольной секции «Пантера» в городе Набережные Челны.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), части первой статьи 293 УК России (халатность)», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как рассказал РИА Новости один из тренеров футбольной секции, инцидент произошел в октябре 2024 года. После случившегося договор с тренером был расторгнут, сотрудничество прекращено. Руководство секции совместно с родителями отправили мальчика на медицинское обследование, которое не выявило у ребенка никаких отклонений. Таким образом, конфликт, по словам тренера, был исчерпан.
В свою очередь, прокуратура города Набережные Челны взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.