В Ростове-на-Дону жителя Севастополя осудили на 11 лет за попытку теракта

В Ростове-на-Дону за попытку теракта к длительному сроку заключения приговорили жителя Севастополя. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
— Подсудимый получил 11 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Этот приговор пока не вступил в силу, и его могут обжаловать, — уточнили в инстанции.
Наказание утвердили за попытку теракта (ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ).
По данным следствия, в сентябре 2023 года в Севастополе мужчина связался с СБУ и выразил желание тайно сотрудничать. Тогда же осенью он получил задание поджечь два железнодорожных релейных шкафа. Экстремист сделал фото- и видеосъемку, отправил все заказчикам, а потом изготовил зажигательную смесь.
Ночью 31 октября 2023 года нарушитель подошел к релейным шкафам, но был задержан сотрудниками органа безопасности.