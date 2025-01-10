В Ростове-на-Дону жителя Севастополя осудили на 11 лет за попытку теракта

По данным следствия, в сентябре 2023 года в Севастополе мужчина связался с СБУ и выразил желание тайно сотрудничать. Тогда же осенью он получил задание поджечь два железнодорожных релейных шкафа. Экстремист сделал фото- и видеосъемку, отправил все заказчикам, а потом изготовил зажигательную смесь.