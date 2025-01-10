Что известно о пожарах в Лос-Анджелесе. Свежие данные

Президент США Джо Байден 8 января ввел режим масштабного бедствияи в Калифорнии и направил туда более 400 федеральных пожарных и 38 самолетов и вертолетов для тушения огня с воздуха. Для расчистки пострадавших территорий привлекут более 500 военнослужащих. Правительство страны возьмет на себя финансирование ликвидации последствий.