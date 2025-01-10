Что известно о пожарах в Лос-Анджелесе. Свежие данные

В Лос-Анджелесе одновременно бушуют сразу несколько пожаров. Огонь вспыхнул в лесу, но затем охватил несколько жилых районов. Самые масштабные пожары зафиксированы в Итоне и элитном Пасифик-Палисейдс. Площадь охвата огнем — более 34 тыс. акров, сообщают «Ведомости».
По данным Financial Times, сгорело около 10 тыс. строений. Около 180 тыс. человек покинули свои дома. Еще 95 тыс. потребителей из-за огня остаются отключенными от электроснабжения.
Огонь парализовал работу Голливуда. В районах Альтадена, Ла-Кресента, Ла-Канада/Флинтридж и в Пасадене прекратили съемки нескольких проектов, в том числе сериалов «Хитрости», «Женщина при деньгах», «Тед», «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» и «Фоллаут». Пожар заставил отменить премьеры фильмов «Неудержимый» и «Человек-волк» в Лос-Анджелесе и мероприятия премий AFI Awards и Critics Choice Awards.
Один из пожаров, по мнению полиции Лос-Анджелеса, был вызван поджогом. В округе возбуждено уголовное дело. Мужчина, который, по версии следствия, совершил поджог в Кеннете, взят под стражу.
Точное количество жертв пожаров пока не известно. Власти Лос-Анжелеса говорят о том, что фактическое число погибших удастся установить только после ликвидации огня и осмотра пострадавших территорий, сообщает CNN.
Масштабный охват огнем эксперты объясняют погодными условиями. Пожары раздувает ураганный ветер. Тушение осложняет также нехватка воды и техники. Экстренные службы округа и штата не в состоянии самостоятельно справиться с огнем.
Президент США Джо Байден 8 января ввел режим масштабного бедствияи в Калифорнии и направил туда более 400 федеральных пожарных и 38 самолетов и вертолетов для тушения огня с воздуха. Для расчистки пострадавших территорий привлекут более 500 военнослужащих. Правительство страны возьмет на себя финансирование ликвидации последствий.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что масштабные пожары в Калифорнии — вина губернатора штата Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. По мнению американского лидера, чрезвычайная ситуация вызвана их некомпетентностью.