Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение на трассе «Пермь — Екатеринбург» полностью открыто после ДТП с опорой

На Среднем Урале устранили последствия серьезного ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург». Сейчас движение полностью открыто. Напомним, инцидент с большегрузом произошел сегодня утром в районе 231 км автодороги возле Нижних Серег.

По предварительным данным, водитель грузовика «Донг Фенг» потерял управление и наехал на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. Движение транспорта несколько часов было перекрыто в обоих направлениях.

Сообщалось, что рухнувшая опора находится под напряжением. Какое-то время ушло на то, чтобы обесточить конструкцию. На месте работали экстренные службы.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ «Уралуправтодор», на данный момент движение в обе стороны запущено. Пока оно будет проходить в реверсивном режиме.

Ранее стало известно, что устроившему ДТП водителю грузовика грозит крупный штраф.