Движение на трассе «Пермь — Екатеринбург» полностью открыто после ДТП с опорой

По предварительным данным, водитель грузовика «Донг Фенг» потерял управление и наехал на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. Движение транспорта несколько часов было перекрыто в обоих направлениях.
Сообщалось, что рухнувшая опора находится под напряжением. Какое-то время ушло на то, чтобы обесточить конструкцию. На месте работали экстренные службы.
Как сообщили Накануне.RU в ФКУ «Уралуправтодор», на данный момент движение в обе стороны запущено. Пока оно будет проходить в реверсивном режиме.
Ранее стало известно, что устроившему ДТП водителю грузовика грозит крупный штраф.