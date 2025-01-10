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В Челябинской области мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме

В Челябинской области мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла в Пласте.

«При тушении внутри дома был обнаружен мужчина без признаков жизни, а также женщина без сознания. Она была передана бригаде скорой помощи, доставлена в медучреждение. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата», — прокомментировали в пресс-центре регионального Главка МЧС.

Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным сотрудников отделения дознания, возгорание началось в кухне, там на диване обнаружен прогар.

«Вероятнее всего, причиной ЧП послужила неосторожность при курении», — добавил в ведомстве.

На ликвидации пожара работали 12 специалистов и три единицы техники.

Также в ГУ МЧС отметили, что гибель обоих наступила в результате отравления угарным газом. Вероятнее всего, в состоянии сна. Там в очередной раз напомнили о важности установки в домах и квартирах пожарных извещателей.

МЧС
пожары