В Калининграде после гибели в пожаре океанолога Вадима Паки возбуждено уголовное дело

«Согласно выводам пожарно-технической судебной экспертизы, причиной возгорания является аварийная работа электрооборудования. Известно, что возгорание началось в комнате, где находился мужчина», — пояснили в Следственном комитете, добавив, что все детали будут установлены в ходе расследования.