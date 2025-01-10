В Калининграде после гибели в пожаре океанолога Вадима Паки возбуждено уголовное дело

В Калининграде возбуждено уголовное дело после гибели в пожаре океанолога Вадима Паки. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинения смерти по неосторожности») возбуждено 26 декабря 2024 года. Это необходимо для установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем.
«Согласно выводам пожарно-технической судебной экспертизы, причиной возгорания является аварийная работа электрооборудования. Известно, что возгорание началось в комнате, где находился мужчина», — пояснили в Следственном комитете, добавив, что все детали будут установлены в ходе расследования.
Ранее источник «Клопс» сообщал, что возгорание началось с электрокипятильника.
Вадим Пака погиб во время пожара в собственной квартире 23 декабря. Учёный был кавалером четырёх государственных наград, автором более 150 научных работ, свыше десятка изобретений. Коллеги профессора из Музея Мирового океана и Института океанологии рассказали «Клопс», каким был Вадим Тимофеевич.