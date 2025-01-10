Жителя Шатков арестовали за жестокое убийство снохи до 6 марта

Жителя Шатков Нижегородской области арестовали на два месяца за жестокое убийство своей 40-летней снохи. По информации на сайте Шатковского районного суда, под стражей пенсионер пробудет до 6 марта.
Сообщается, что с позднего вечера 6 января до 1.20 7 января мужчина выпивал вместе со снохой в своей квартире на улице Железнодорожной.
«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений клинком ножа нанес ей в спину не менее трех ударов, после чего ножом отрезал голову, а затем нанес еще не менее 20 ударов клинком ножа по телу», — говорится в сообщении.
Женщину похоронили в Шатках 10 января.
Между тем, местные жители говорят, что свекр и сноха были в хороших отношениях, да и сам мужчина был хорошим человеком. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Сам пенсионер утверждает, что ничего не помнит.