В Ростовской области из-за упавших БПЛА оказались повреждены дома

— В селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись припаркованные рядом машины. В селе Крым возгорание ликвидируют на территории производственного предприятия. В хуторе Крюков Куйбышевского района известно о выбитых стеклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.