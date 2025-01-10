В Ростовской области из-за упавших БПЛА оказались повреждены дома

В Ростовской области силы ПВО и РЭБ отразили массированную воздушную атакую 16 БПЛА. Из-за некоторых беспилотников оказались повреждены несколько частных домов и школа, произошел пожар на одном из предприятий. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
— В селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись припаркованные рядом машины. В селе Крым возгорание ликвидируют на территории производственного предприятия. В хуторе Крюков Куйбышевского района известно о выбитых стеклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.
Позже врио главы региона уточнил, что в селе Крым открытое горение ликвидировали на площади в 2 тысячи кв. метров, а в Чалтыре все полностью потушили.
По оперативной информации, никто из людей не пострадал. Решение о размере выплат примут по итогам работы муниципальной комиссии по оценке ущерба.