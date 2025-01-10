В Перми городской автобус столкнулся со снегоуборочным комбайном

За разъяснением «Комсомолка» обратилась в департамент транспорта администрации Перми. В ведомстве пояснили, что ДТП между автобусом маршрута № 27 и снегоуборочной техникой приизошло 9 января в 19:09 на остановке «Улица Ушинского» произошло ДТП между автобусом маршрута № 27 и снегоуборочной техникой.