В Перми городской автобус столкнулся со снегоуборочным комбайном

В соцсетях Перми появилась информация о ДТП с общественным транспортом города. Стало известно о столкновении автобуса маршрута № 27 «Площадь Дружбы — м/р Нагорный» со снегоуборочной техникой.
За разъяснением «Комсомолка» обратилась в департамент транспорта администрации Перми. В ведомстве пояснили, что ДТП между автобусом маршрута № 27 и снегоуборочной техникой приизошло 9 января в 19:09 на остановке «Улица Ушинского» произошло ДТП между автобусом маршрута № 27 и снегоуборочной техникой.
Согласно должностной инструкции, водитель высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место были вызваны сотрудники ГИБДД. Пассажиры автобуса смогли продолжить путь на других попутных автобусах.
«В результате ДТП пострадавших нет. Действия водителей и степень их вины определят сотрудники Госавтоинспекции», — дополнили информацию в департаменте.
В Перми произошло первое ДТП с участием нового автобуса- «гармошки». Автобус особо большого класса проходил обкатку на улицах города.