В Узбекистане арестовали обвиняемых по делу об отравлении россиян

«В рамках уголовного дела по факту смерти Инессы Паперной и других в отношении четырех обвиняемых лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается», — сказал представитель ведомства.
Местное интернет-издание kun.uz уточняет, что арестованы владелец гостиницы, сантехник и два человека, продавшие отелю некачественный отопительный котел.
В частности, экспертиза признала котел устаревшим и установила, что во время монтажа из него удалили технические детали (сифон в системе слива конденсата), что вызвало утечку угарного газа и смерть людей.
Российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко 22 октября нашли мертвыми в номере гостиницы в Ташкенте. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — жителя Узбекистана. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной выявили соединение гемоглобина и угарного газа, которое образуется при вдыхании большого объема угарного газа.