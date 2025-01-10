Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюменские таможенники пресекли контрабанду дубайского шоколада из ОАЭ

Тюменские таможенники пресекли контрабанду 256 плиток дубайского шоколада, который в Россию попытались нелегально ввезти двое мужчин из ОАЭ для перепродажи, передает пресс-служба ФТС РФ.

Источник: Пресс-служба ФТС России

У пассажиров были обнаружены 72 и 184 плитки шоколада соответственно. При этом общая стоимость составила 940 тысяч рублей. Мужчины признались, что кондитерские изделия были приобретены для розничной торговли в Тюмени, и подавать декларации на товар по установленной форме они не планировали.

В связи с этим были возбуждены два дела об административных правонарушениях по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» КоАП РФ. К настоящему времени суд уже рассмотрел материалы по одному из дел и назначил конфискацию 72 плиток.

Между тем ФСБ РФ совместно с таможней задержали партию из более чем полтонны наркотиков, которую контрабандно везли из Перу через РФ в Евросоюз. Стоимость груза на черном рынке составляет свыше 1,5 миллиарда рублей.

В результате были задержаны члены колумбийского картеля «Кали». Наркотические вещества направляли спрятанными в разобранном грузовом автомобиле, уточнила ФСБ.

таможня