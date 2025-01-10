Тюменские таможенники пресекли контрабанду дубайского шоколада из ОАЭ

У пассажиров были обнаружены 72 и 184 плитки шоколада соответственно. При этом общая стоимость составила 940 тысяч рублей. Мужчины признались, что кондитерские изделия были приобретены для розничной торговли в Тюмени, и подавать декларации на товар по установленной форме они не планировали.