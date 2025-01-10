Пособники мошенников из Иркутской области украли более 20 млн у жителей Якутии

Полицейские из Республики Саха (Якутия) задержали двух жителей Иркутской области в возрасте 33 и 36 лет. Мужчины помогали похищать деньги у людей, которым аферисты предлагали заработать на инвестициях. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на МВД России.