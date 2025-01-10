Пособники мошенников из Иркутской области украли более 20 млн у жителей Якутии

Полицейские из Республики Саха (Якутия) задержали двух жителей Иркутской области в возрасте 33 и 36 лет. Мужчины помогали похищать деньги у людей, которым аферисты предлагали заработать на инвестициях. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на МВД России.
По предварительной информации, мужчины покупали у жителей Приангарья и соседней Бурятии банковские и сим-карты, позже продавали данные своим «кураторам». В свою очередь жертвы по указаниям «брокеров» переводили деньги, большая часть похищенного доставалась организаторам обманной схемы.
— Жертвами стали три человека из Ленского района и двое — из Якутска. В результате мошеннических действий у них похитили более 20 миллионов рублей под предлогом дополнительного заработка, — уточнили в агентстве.
В съемной квартире преступников нашли и изъяли 100 банковских карт, 32 телефона и множество сим-карт. Сейчас завели уголовное дело, в это время пособников мошенников заключили под стражу и отправили в следственный изолятор в Якутске.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Забайкалья разобрал часть стены и ограбил соседа.