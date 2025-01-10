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Два человека погибли в Пласте при пожаре в частном доме

Одна из жертв скончалась уже в реанимации.

Источник: Пресс-служба МЧС по Челябинской области

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Пласте. Мужчину без признаков жизни и женщину без сознания спасатели обнаружили после тушения огня в жилище. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Женщину доставили в больницу, но, к сожалению, спасти ее не удалось, в реанимации она скончалась.

Огнеборцы потушили пламя на площади 30 квадратов. На месте работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

По предварительным данным, возгорание началось в кухне: на диване обнаружен прогар. Вероятнее всего, причиной ЧП послужила неосторожность при курении.

пожары
МЧС