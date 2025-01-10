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Пятимесячная девочка отравилась крысиным ядом в Волгоградской области

В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает: малышка находится под наблюдением медиков.

По предварительной информации, инцидент произошел накануне в Волгоградской области. После того как пятимесячная девочка съела крысиный яд, ее срочно госпитализировали. О состоянии маленькой пациентки рассказали в облздраве.

«Ребенок 5 месяцев доставлен в детское отделение острых отравлений больницы СМП № 25, — прокомментировали “Волгоградской правде.ру” в региональном комитете здравоохранения. — Состояние стабильное, относительно удовлетворительное».

Врачи призывают родителей ни в коем случае не оставлять в доступном для ребенка месте лекарственные препараты и химикаты.