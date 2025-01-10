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В Ленинградской области потушили пожар на промзоне

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пожар на производстве ацетона в Ленинградской области потушен, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Ленинградской области пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщило, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Затем площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров.

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщал, что в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине на территории завода по производству ацетона горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону.

МЧС