В Ленинградской области потушили пожар на промзоне

«В Ленинградской области пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее МЧС сообщило, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Затем площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров.
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщал, что в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине на территории завода по производству ацетона горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону.