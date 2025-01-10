В Ленинградской области потушили пожар на промзоне

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщал, что в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине на территории завода по производству ацетона горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону.