Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом

На море штиль, а раньше обследовать прибрежную зону с воды не позволял шторм, говорят сотрудники Евпаторийского отряда «Крым-Спас». Как только погода улучшилась — вышли в море на тихоходном катере. Говорят, это лучшее судно для проведения таких работ.
На островках сидят стаи бакланов, на пирсе рыбачат дети, по набережной гуляют люди. Обстановка в Евпатории спокойная. К счастью, на евпаторийском побережье обошлось без глобальных выбросов нефтепродуктов. Отдельные небольшие вкрапления мазута встречались, но их оперативно убирали сотрудники коммунальных служб.
«Сегодняшний мониторинг береговой зоны показал, что ситуация на нашем побережье улучшилась. Совместная работа коммунальных служб и волонтеров дает свой результат, море и песок выглядят значительно чище», — сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
Он отметил, что волонтеры равномерно распределены по береговой линии. Они обеспечены необходимой защитой и инвентарем. Спецтехникой вывозят загрязненный песок в место сбора.
Контроль прибрежной зоны ежедневно проводят не только на западном побережье Крыма, но и по всему полуострову. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, за акваторией следят вертолеты МЧС России, а также сотрудники Росгвардии. В ближайшее время подключат дроны и маломерные суда.
«Главная задача — использовать все способы для устранения загрязнения в морской акватории, не допуская выброса нефтепродуктов на берег. Все силы и средства в прибрежных муниципалитетах должны быть максимально мобилизованы», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики поблагодарил за работу задействованные в ликвидации ЧС службы и ведомства, а также волонтеров.
По данным МЧС России, за сутки обследовано более 449 километров берега от Керчи до поселка Заозерное. Нефтепродукты обнаружены в четырех муниципальных образованиях — Керчи, Евпатории, Сакском районе, Ленинском районе, а также на острове Тузла. К ликвидации последствий ЧС привлечена группировка сил и средств — более 500 человек и более 100 единиц техники.
Работы по очистке пляжа продолжаются и в Севастополе. Спасатели мониторят обстановку на 165 километрах береговой линии — от поселка Ласпи и до Андреевки. По данным ведомства, с побережья вывезены свыше 140 тонн загрязненного песка и грунта.
Как сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, новые единичные выбросы мазута были выявлены в бухте Ласпи. В пятницу также выявлены незначительные выбросы нефтепродуктов на пляжах Анапы.
Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.