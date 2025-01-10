Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом

По данным МЧС России, за сутки обследовано более 449 километров берега от Керчи до поселка Заозерное. Нефтепродукты обнаружены в четырех муниципальных образованиях — Керчи, Евпатории, Сакском районе, Ленинском районе, а также на острове Тузла. К ликвидации последствий ЧС привлечена группировка сил и средств — более 500 человек и более 100 единиц техники.