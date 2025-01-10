На ферме в Германии зафиксировали первую вспышку ящура за 36 лет

Ящур — острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже — через мясо.