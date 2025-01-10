С выброшенной на мель кормы танкера «Волганефть-239» обнаружили выброс мазута

В Минтрансе России отметили, что выброс оперативно локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом. В район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера сейчас дополнительно осматривают водолазы, утверждают в ведомстве.