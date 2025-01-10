На побережье Черного моря зафиксировали новый выброс мазута

С кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть 239» начался новый выброс мазута, сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов. В настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это установить», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что пятно «локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом». Корму танкера под водой обследуют водолазы. На устранение разлива направлены пять судов и береговая спасательная служба с оборудованием и со спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы.
«Волгонефть 239» потерпел крушение 15 декабря из-за непогоды — сильного ветра и шторма. Тогда же сел на мель еще один танкер — «Волгонефть 212». Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. Один из членов экипажа второго танкера погиб.
МЧС 9 января сообщило, что в ликвидации последствий аварии задействованы более 8 тыс. специалистов и 800 единиц техники. В акватории Керченского пролива было обследовано свыше 1,5 тыс. км и собрано 25 т нефтесодержащей жидкости. В Краснодарском крае на берегу ведут сбор мазута в зоне общей протяженностью 63 км, было собрано почти 140 тыс. т загрязненного песка и грунта. В Крыму и Севастополе подготовили к вывозу более 400 т загрязненного песка и грунта.
В тот же день президент Владимир Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации ЧП, который будет работать прямо на месте, и подчеркнул, что меры для минимизации последствий разлива нефтепродуктов должны быть реализованы до начала весенне-летнего сезона. По мнению главы государства, сейчас для минимизации ущерба от разлива мазута делается недостаточно.