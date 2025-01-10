На побережье Черного моря зафиксировали новый выброс мазута

МЧС 9 января сообщило, что в ликвидации последствий аварии задействованы более 8 тыс. специалистов и 800 единиц техники. В акватории Керченского пролива было обследовано свыше 1,5 тыс. км и собрано 25 т нефтесодержащей жидкости. В Краснодарском крае на берегу ведут сбор мазута в зоне общей протяженностью 63 км, было собрано почти 140 тыс. т загрязненного песка и грунта. В Крыму и Севастополе подготовили к вывозу более 400 т загрязненного песка и грунта.