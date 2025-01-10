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В Гатчине полностью потушили пожар на заводе и возбудили уголовное дело

Пожар на промышленном предприятии в городе Гатчина Ленинградской области полностью потушен, сообщили в МЧС России. Органы Следственного комитета РФ по Ленобласти возбудили уголовное дело по факту ЧП, которое обошлось без пострадавших, но причинило крупный ущерб.

Источник: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Напомним, площадь пожара на заводе по выпуску ацетона, начавшегося около шести часов утра 10 января, достигала 1900 кв. метров. Сотрудники предприятия успели покинуть опасную зону и не пострадали. После локализации пожара и ликвидации открытого горения сотрудники оперативных служб, а также пожарный поезд РЖД, занимались проливкой и разборкой поврежденных огнем конструкций и строений. По данным областных властей, всего на месте ЧП задействовано 73 человека и 21 единица техники.

Тем временем следственный отдел по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших причинение крупного ущерба).

По данным следствия, возгорание при производстве работ, связанных с обработкой ацетона, произошло в результате нарушения правил безопасности. Пожаром предприятию причинен крупный ущерб.

«На месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, изымается документация», — отметили в СУ СК по Ленобласти. Ведутся следственные действия, в том числе направленные на установление лиц, возможно причастных к произошедшему.

Добавим, что в ходе проверки со стороны органов прокуратуры будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению требований промышленной безопасности на предприятии.

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