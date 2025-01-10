В Гатчине полностью потушили пожар на заводе и возбудили уголовное дело

Напомним, площадь пожара на заводе по выпуску ацетона, начавшегося около шести часов утра 10 января, достигала 1900 кв. метров. Сотрудники предприятия успели покинуть опасную зону и не пострадали. После локализации пожара и ликвидации открытого горения сотрудники оперативных служб, а также пожарный поезд РЖД, занимались проливкой и разборкой поврежденных огнем конструкций и строений. По данным областных властей, всего на месте ЧП задействовано 73 человека и 21 единица техники.
Тем временем следственный отдел по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших причинение крупного ущерба).
По данным следствия, возгорание при производстве работ, связанных с обработкой ацетона, произошло в результате нарушения правил безопасности. Пожаром предприятию причинен крупный ущерб.
«На месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, изымается документация», — отметили в СУ СК по Ленобласти. Ведутся следственные действия, в том числе направленные на установление лиц, возможно причастных к произошедшему.
Добавим, что в ходе проверки со стороны органов прокуратуры будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению требований промышленной безопасности на предприятии.