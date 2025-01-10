В Гатчине полностью потушили пожар на заводе и возбудили уголовное дело

Напомним, площадь пожара на заводе по выпуску ацетона, начавшегося около шести часов утра 10 января, достигала 1900 кв. метров. Сотрудники предприятия успели покинуть опасную зону и не пострадали. После локализации пожара и ликвидации открытого горения сотрудники оперативных служб, а также пожарный поезд РЖД, занимались проливкой и разборкой поврежденных огнем конструкций и строений. По данным областных властей, всего на месте ЧП задействовано 73 человека и 21 единица техники.