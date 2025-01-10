Жители уфимского микрорайона и двух СНТ лишились электроэнергии

Сегодня днем, 10 января, в Уфе жители почти двух сотен жилых домов остались без электричества. Об этом рассказала пресс-служба администрации Кировского района.
В 14:08 произошло аварийное отключение электроэнергии в 181 частном жилом доме микрорайона Цветы Башкирии, садовых независимых товариществ «Ветеран» и «Озеро Линевое». Также электричества не стало в стрелковом клубе. Причина ЧП — нарушение целостности электрокабеля.
Всего в зоне отключения оказались 534 человека. Ведется ремонт кабеля, задействовано две человека и спецтехника.
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