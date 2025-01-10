В гибели девушки, катавшейся на ватрушке в Казани, виновата ее подруга-водитель авто

Как сообщили в МВД Татарстана, выехав на место происшествия, сотрудники выявили несоответствие данной информации действительности, потому что на месте отсутствовали следы крови. Однако, биологические следы были обнаружены при объезде близлежащей территории в 1,2 км от места предположительной гибели девушки.