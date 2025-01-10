Четыре охотника незаконно добыли трофейного лося в Ошмянском районе

В Ошмянском районе будут судить охотников, которые незаконно добыли трофейного лося, рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.
Так, четыре охотника 6 января в лесу попались с поличным сотрудникам райинспекции охраны животного и растительного мира. Четыре местных жителя, являющихся охотниками, в лесном массиве находились с ружьями и свежим мясом разделанного лося в клади. Однако при себе разрешающих документов на добычу лося ни у кого из них не было.
Охотники, которым от 50 до 54 лет, рассказали, что в тот день они охотились якобы отдельно друг от друга. Один из них добыл лося, а другие оказались неподалеку и предложили помочь разделать и разделить тушу. Разделав тушу сохатого, останки и шкуру фигуранты закопали, а мясо разделили между собой. За рогами они планировали вернуться позже. Когда фигуранты собирались покинуть место происшествия, их задержали.
Госинспекторы изъяли орудия незаконной охоты, останки животного, а также следы, подтверждающие причастность подозреваемых к совершению преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе баллистические, трасологические и биологические.
Ущерб, причиненный окружающей среде, составляет около 38 тысяч белорусских рублей. Отмечается, что ранее сельчане к уголовной ответственности не привлекались.
В отношении 54-летнего охотника, который выстрелил в лося, возбудили уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере (ч.4 ст. 282 Уголовного кодекса Беларуси).
Следствие продолжается, по его результатам будет дана окончательная правовая оценка действиям всех участников.
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