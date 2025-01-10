Четыре охотника незаконно добыли трофейного лося в Ошмянском районе

Охотники, которым от 50 до 54 лет, рассказали, что в тот день они охотились якобы отдельно друг от друга. Один из них добыл лося, а другие оказались неподалеку и предложили помочь разделать и разделить тушу. Разделав тушу сохатого, останки и шкуру фигуранты закопали, а мясо разделили между собой. За рогами они планировали вернуться позже. Когда фигуранты собирались покинуть место происшествия, их задержали.