Мошенники взломали соцсети студента из Братска после установки приложения

— У меня в мессенджере два аккаунта. С одного общаюсь с родственниками и друзьями, второй нужен для рабочих и учебных чатов. Бывало, я пересылал некоторые сообщения между своими аккаунтами, поэтому со стороны это могло быть похожим на переписку. Не ожидал, что один из профилей заживет собственной жизнью, — уточнил Игорь в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск.