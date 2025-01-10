Мошенники взломали соцсети студента из Братска после установки приложения

Студент из Братска чуть не стал жертвой мошенников, однако успел вовремя раскусить обман. Аферисты просчитались и отправили 19-летнему Игорю видео-кружок … с его собственного номера.
— У меня в мессенджере два аккаунта. С одного общаюсь с родственниками и друзьями, второй нужен для рабочих и учебных чатов. Бывало, я пересылал некоторые сообщения между своими аккаунтами, поэтому со стороны это могло быть похожим на переписку. Не ожидал, что один из профилей заживет собственной жизнью, — уточнил Игорь в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск.
Парень рассказал обо всем друзьям, они как раз вместе пошли кататься на каток. Оказалось, что мошенник написал уже многим из них, просил одолжить 10 тысяч рублей. Они поняли, что видеосообщение сгенерировала нейросеть: и голос, и внешность были прямо как у самого Игоря.
В итоге аферистов удалось раскусить, тем самым спасти не только собственные сбережения, но и своих близких. Кстати, парень считает, что доступ к аккаунту удалось заполучить после того, как он установил на телефон приложение для прослушивания музыки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пособники мошенников из Иркутской области украли более 20 миллионов у жителей Якутии.