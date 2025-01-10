В Воронеже СК и прокуратура займутся давкой в шиловской школе

В Воронеже следственные органы проводят проверку по сообщению о давке в школе № 103 Советского района.
Информация о происшествии распространилась в социальных сетях. Сообщается, что после уроков в школе произошла давка, в результате которой некоторые ученики потеряли сознание. Один из родителей якобы выбил дверь, чтобы выпустить детей.
Следственный комитет проводит комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Прокуратура также начала проверку, оценивая действия администрации школы и охранной организации по обеспечению пропускного режима.
Администрация школы опровергает информацию о давке и потере сознания детьми, а также о выбивании двери. По их словам, скопление учеников произошло из-за того, что вторая дверь не была открыта вовремя. Однако, родители настаивают на том, что школа неверно организовала процесс отпуска детей, что привело к давка и опасной ситуации. Управление образования оценит действия персонала школы и примет меры к виновным.