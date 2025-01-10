В Воронеже СК и прокуратура займутся давкой в шиловской школе

Администрация школы опровергает информацию о давке и потере сознания детьми, а также о выбивании двери. По их словам, скопление учеников произошло из-за того, что вторая дверь не была открыта вовремя. Однако, родители настаивают на том, что школа неверно организовала процесс отпуска детей, что привело к давка и опасной ситуации. Управление образования оценит действия персонала школы и примет меры к виновным.