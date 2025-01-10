В Волгограде стороны обжаловали приговор по делу с погибшими в ДТП студентами

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в объединенной пресс-службе судов региона, правом обжаловать вердикт судебной инстанции воспользовались прокуратура, защитник осужденного и два адвоката потерпевших.
Напомним, смертельная авария произошла ночью 30 сентября 2023 года в Дзержинском районе Волгограда. По версии следствия, 36-летний Рагим Шыхалиев в нетрезвом состоянии находился за рулем автомобиля Mercedes Benz GLE 63. На перекрестке улиц Римского-Корсакова и Продольной «Мерседес» на скорости не менее 108 км/ч протаранил автомобиль Kaiyi, в котором находились водитель и пассажир — 20-летние студенты одного из волгоградских вузов Артур Габриелян и Александр Песков. Оба молодых человека погибли мгновенно, а Шыхалиев скрылся с места ДТП.
Предполагаемого виновника аварии объявили в розыск и задержали через неделю после трагического происшествия. Рагим Шыхалиев не признал свою вину, но следствию удалось собрать все необходимые доказательства совершенного им преступления. Водителю «Мерседеса» назначено наказание в виде 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств.