ФСБ в Воронеже и РФ пресекла оборот оружия: 109 задержанных

В результате масштабной операции по всей стране были выявлены и пресечены незаконные каналы сбыта и производства оружия. ФСБ напоминает, что с 2021 года в России ужесточена ответственность за незаконный оборот, изготовление, переделку и сбыт оружия. В прошлом году в Свердловской области по этим статьям были вынесены приговоры в виде лишения свободы на 15 лет и 11 лет 9 месяцев.