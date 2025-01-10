ФСБ в Воронеже и РФ пресекла оборот оружия: 109 задержанных

ФСБ пресекла деятельность крупной сети по незаконному обороту оружия, в которой участвовали 109 человек из 40 регионов России, включая жителей Воронежской области, рассказали в ведомстве.
В ходе спецоперации ликвидировано 38 подпольных мастерских по изготовлению и модернизации оружия.
Из незаконного оборота изъято 355 единиц огнестрельного оружия, включая пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты, а также более 35 кг взрывчатых веществ и более 94,6 тысяч патронов различного калибра.
В Воронежской области задержаны четверо местных жителей, причастных к незаконному обороту оружия. У них изъяли 7 единиц огнестрельного оружия, гранату и 2 кг взрывчатых веществ. Также в регионе была обнаружена и ликвидирована подпольная оружейная мастерская.
В результате масштабной операции по всей стране были выявлены и пресечены незаконные каналы сбыта и производства оружия. ФСБ напоминает, что с 2021 года в России ужесточена ответственность за незаконный оборот, изготовление, переделку и сбыт оружия. В прошлом году в Свердловской области по этим статьям были вынесены приговоры в виде лишения свободы на 15 лет и 11 лет 9 месяцев.