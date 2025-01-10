Уборщица дома-интерната выманила деньги у инвалида из Тольятти

В августе 2023 г. инвалид получил наследство после смерти родственника. Вскоре уборщица интерната уговорила его отдать ей деньги в качестве бессрочного и беспроцентного займа, а взамен обещала поселить потерпевшего у себя дома и обеспечить пожизненный уход. Вот только после получения денег женщина уволилась и пропала.