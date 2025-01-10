Самодельный дрон рухнул во дворе частного дома жителя Башкирии

В Абзелиловском районе Башкирии во дворе частного дома упал дрон. Об этом рассказали представители группа охранных предприятий «Право Роста».
Все случилось в ночь на недавнее Рождество. Хозяин дома, как только увидел квадрокоптер, вызвал экипаж группы быстрого реагирования охранного предприятия. Прибывшие специалисты обнаружили на месте ЧП кустарного производства четырехвинтовой квадрокоптер без серийного номера, но с видеокамерой. Была вызвана полиция.
Известно гость хозяина дома до приезда ГБР занес дрон в помещение, чего делать в таких случаях крайне нежелательно.
— При обнаружении беспилотников или их частей приближаться к ним не стоит, нужно сразу обращаться в экстренные службы, — рекомендуют специалисты.
Полицейские изъяли найденный квадрокоптер, что установить его принадлежность и все обстоятельства происшествия.
Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД Башкирии, на место инцидента выезжала следственного-оперативная группа. Предварительно было установлено, что аппарат не представляет никакой опасности.
— В настоящее время устанавливается хозяин устройства, — заявили в ведомстве.
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