70-летний житель Пермского края погиб при пожаре в гараже

По предварительной версии, возгорание в гаражном боксе утром 10 января произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Как рассказали в МЧС, горела мебель, площадь пожара составила всего 2 квадратных метра — но, к сожалению, при тушении нашли тело пенсионера.