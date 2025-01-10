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70-летний житель Пермского края погиб при пожаре в гараже

Тело пенсионера нашли сотрудники МЧС.

70-летний мужчина погиб при пожаре в гаражном боксе в городе Соликамске — об этом сообщили пресс-службы ГУ МЧС и СУ СК по Пермскому краю.

По предварительной версии, возгорание в гаражном боксе утром 10 января произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Как рассказали в МЧС, горела мебель, площадь пожара составила всего 2 квадратных метра — но, к сожалению, при тушении нашли тело пенсионера.

Следователи сообщают, что по факту гибели мужчины 1954 года рождения начали процесссуальную проверку.

Сотрудники СК и МЧС выясняют все обстоятельства и причины пожара.

Похожий трагический случай произошёл несколько дней назад в Добрянке: мужчина погиб из-за загоревшегося дивана. По предварительной версии, причиной также стало неосторожное обращение с огнём.

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