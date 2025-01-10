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В новосибирской мэрии рассказали про эвакуацию детей из школы № 51

Из учреждения вывели почти 1200 человек.

Источник: Комсомольская правда

Днем 10 января экстренно эвакуировали учащихся и педагогов школы № 51, которая располагается в Заельцовском районе Новосибирска по адресу Охотская, 84. Теперь в мэрии дали комментарий по поводу данного инцидента.

— Сообщение о минировании школы поступило сегодня в 14:00. Было принято решение об эвакуации и прекращении занятий второй смены. Информация об угрозе минирования была передана в органы безопасности, — рассказали КП-Новосибирск представители администрации.

Сотрудники уточнили, что из школы вывели 1100 детей и 82 сотрудника. После этого спецслужбы приступили к проверочным мероприятиям.

К счастью, при тщательном обследовании территории образовательного учреждения безопасники не обнаружили никаких подозрительных предметов.

образование