К месту утечки мазута с кормовой базы «Волгонефти-239» направлены пять судов

Кормовую часть танкера «Волгонефть-239» в результате крушения и шторма выбросило на мель в районе мыса Панагия (в 82 м от береговой черты в границах морского порта Тамань в Краснодарском крае). В конце декабря возле части танкера установили более 250 боновых заграждений для предотвращения дальнейших утечек. В Морспасслужбе сообщали, что сейчас идет подготовка к снятию с мели кормовой части танкера. Сначала специалисты должны откачать мазут, прежде чем зимние шторма разобьют корму. Когда установится приемлемая погода, экипаж танкера должен запустить судовые механизмы, разогреть мазут до рабочих температур и перекачать его на другое судно. Затем кормовая часть танкера будет снята с мели и отбуксирована в порт.